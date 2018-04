Siracusa, arredati i 'vuoti' lasciati dai cassonetti in Borgata

Un divano, un tavolo, un frigorifero, mensole, sedie e altro ancora. Tanti i pezzi di mobilia abbandonati, in Borgata, dove un tempo c'erano i cassonetti della spazzatura. I "vuoti" lasciati dai cassonetti che ormai non ci sono più, rimpiazzati dai mastelli porta per porta, sono stati "arredati".

Ai sacchi di spazzatura ci siamo praticamente abituati, arrivano sempre nel pomeriggio, ma i mobili sono proprio un colpo d'occhio.

Insomma cittadini: accomodatevi tranquillamente sul divano aspettando che arrivi anche a Siracusa il senso di civiltà. Pazienza che il divano è in strada.