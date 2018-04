Siracusa, a fuoco cassonetto della spazzatura in zona Arenella

Sta girando in queste ore sul web un'immagine di un cassonetto dato alle fiamme nella notte a cavallo tra 31 marzo e 1 aprile, in zona Arenella all'incrocio con la traversa che porta alla spiaggia Costa del Sole. I cittadini commentano indignati le immagini.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme.