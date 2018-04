Siracusa, Pasqua sicura: su strada oltre 150 carabinieri e 70 pattuglie

Pasqua sicura anche quest'anno grazie all'impiego di oltre 150 carabinieri e 70 pattuglie a Siracusa e provincia, al fine della prevenzione dei reati e sicurezza sulla strada.

In particolare, i controlli sono stati intensi nell'Isolotto di Ortigia, nella zona archeologica, nei pressi del Santuario della Madonna delle Lacrime e nel borgo di Marzamemi, preso all'assalto dai turisti.

Decine e decine le persone controllate, sia italiani che stranieri. In 19 sono stati segnalati alla Prefettura di Siracusa perchè trovate in possesso di dosi di cocaina, hashish e marjuana. Sono stati sorpresi 8 automobilisti alla guida senza patente, 3 senza la copertura assicurativa, 12 alla guida mentre parlavano al telefono cellulare e 7 soggetti alla guida dello scooter senza indossare il casco. Altre 15 persone sono state sorprese alla guida senza cintura e, a seguito di controllo con etilometro 2 soggetti sono stati trovati positivi con sospensione della patente.

Quattro gli incidenti, con feriti. Sanzioni anche per i commercianti abusivi in Ortigia, nella zona di piazza Duomo, Fonte Aretusa ed il Tempio di Apollo.