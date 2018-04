Rosolini, furto in supermercato: bottino 100€

E' stato fermato e arrestato in flagranza di reato, giorno 31 aprile, dai Carabinieri della stazione di Rosolini, il libico Anouar Essebbane, 23 anni per furto aggravato nel Supermercato Penny Market in contrada Vignale a Peri.

Il ragazzo avrebbe rubato utensili da lavoro e generi alimentari per un valore complessivo di 100 euro.

Prima di essere arrestato, però, il ragazzo, ha tentato la fuga spintonando i militari, gesto che gli è costata anche l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Adesso di trova al Cavadonna.