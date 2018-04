Augusta, scoperto supermercato della droga

Sono stati arrestati, in flagranza di reato, ad Augusta, in via Enrico Millo, tre persone per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: Nicola Giustolisi, celibe e nullafacente di 26 anni, Angelo Ortisi, 31 anni celibe commerciante e pregiudicato, e un minore B.G. di 16 anni.

I tre, alla vista dei carabinieri, hanno assunto un atteggiamento nervoso che ha fatto insospettire i militari tanto da procedere a una perquisizione personale.

Nascosti tra i vestiti del minore sono stati trovati: 12 involucri di marijuana, una stecca di hashish dal peso di 1 grammo ed una dose di cocaina.

I tre erano stati avvistati mentre uscivano da un garage, luogo subito dopo perquisito dai Carabinieri. All'interno del garage è stato scoperto un vero e proprio supermercato della droga. Sequestrati: 2 tronchetti di hashish del peso di 61 grammi, 10 grammi di cocaina suddivisa in dosi e 423 grammi di marijuana parzialmente suddivisa in dosi, più il materiale per la pesatura ed il confezionamento della sostanza stupefacente.

Giustolisi è stato tradotto al “Cavadonna” di Siracusa, Ortisi è stato chiuso agli arresti domiciliari, mentre il minore è stato trasferito al Centro di Prima Accoglienza di Catania.