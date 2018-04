Siracusa, estate alle porte e primi bagni in occasione del lunedì di Pasqua: via alla pulizia di litorali e spiagge

Si alzano le temperature, si accorciano le gonne i drink diventano sempre più freddi e il sole sempre più caldo: sta proprio arrivando l'estate. Le nostre spiagge saranno pronte ad accogliere turisti e cittadini? Pare proprio che il Comune si stia già attrezzando, anche perchè la stagione estiva comincia da aprile, momento in cui è stato dato il via al servizio di rimozione, bonifica e pulizia di tutto il litorale del Comune di Siracusa.

Successivamente si dovrà assicurare, nel periodo maggio-ottobre, il seguente servizio di pulizia:

- pulizia e prelievo manuale di ogni tipo di rifiuto presente: rifiuti, ingombranti, alghe e piante marine se miste a rifiuti , per la profondità totale dal battente d’onda;

- installazione di contenitori e/o trespoli (mediamente n. 25 per km), provvisti di sacchi in polietilene (il posizionamento dovrà essere concordato preventivamente con gli uffici comunali);

- raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori e/o trespoli installati e contestuale sostituzione dei relativi sacchi in polietilene;

- trasporto e conferimento di tutti i rifiuti raccolti.

Il servizio dovrà essere effettuato con la seguente frequenza:

- a giorni alterni dal 25 aprile al 30 giugno e dall’1 al 30 settembre (gg. 48);

- giornaliero dall’1 luglio al 31 agosto (gg. 62).

Il servizio dovrà comprendere i seguenti servizi:

- raccolta del materiale (in particolare alghe e piante marine), depositatosi sul litorale a seguito di mareggiate;

- posizionamento di un numero adeguato di cassonetti rispettivamente di carta, plastica e vetro;

- svuotamento dei cassonetti per la RD , trasporto e conferimento.

Per l’esecuzione di questi servizi si dovrà provvedere entro e non oltre le ore 10.00.