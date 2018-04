La fotografa siracusana Tiziana Blanco al ''Sharjah Heritage Days"

La fotografa siracusana Tiziana Blanco parteciperà, dal 3 al 22 aprile, al ''Sharjah Heritage Days'' con una sua mostra personale sul patrimonio islamico in Sicilia, ''ARAB HERITAGE IN SICILY''.

Sharjah è la capitale di uno dei sette Emirati Arabi Uniti, a mezz'ora da Dubai. La mostra fa parte di un progetto diretto da Ray Bondin per la valorizzazione del patrimonio arabo in Sicilia. Ray Bondin da più di un anno è il consulente del Governo di Sharjah per il Patrimonio Mondiale, e ha appena presentato la prima nomination per il riconoscimento dall'Unesco. Più di 70 paesi saranno presenti a questa fiera internazionale che dura quattro settimane e si terrà entro le mura del centro storico di Sharjah. Sono previsti oltre 400.000 visitatori.