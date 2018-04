Siracusa, riapre oggi il Castello Eurialo: apertura gratuita

Il grande giorno alla fine è arrivato per il Castello Eurialo, la possente fortificazione di Siracusa, che sorpge sul punto più alto di DEpipoli.

Oggi riapre alle visite turistiche, dopo una lunga chiusura dovuta a problemi legati alla manutenzione del sito, e, visto che si tratta della prima domenica del mese, l'ingresso sarà gratuito così come in tutti gli altri siti.

A darne l'annuncio il Polo Regionale di Siracusa per i siti e musei archeologici Museo Paolo Orsi.

Le altre giornate di apertura per il mese di aprile saranno il lunedì pomeriggio, il mercoledì mattina (tranne il 25 aprile) e il sabato mattina.