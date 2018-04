Siracusa, il messaggio augurale di mons. Pappalardo: "La speranza possa sempre illuminare la vostra vita". IL VIDEO

Rinascere a nuova vita, una vita all'insegna della fiducia e della speranza.

Questo, in sintesi, il messaggio augurale che l'arcivescovo di Siracusa, Mons. Salvatore Pappalardo rivolge oggi ai siracusani in occasione della Pasqua.

Nel suo discorso in occasione del tradizionale incontro con i giornalisti non manca il riferimento a fatti ci cronaca recenti, come l'omicidio di Laura Petrolito: " Non si deve solo piangere - ha detto chiaramente l'arcivescovo - noi cristiani abbiamo il dovere di impegnarci anche nel sentimento del perdono e questi eventi, seppur abbiano portato scompiglio, devono diventare vita nuova. La vendetta porta solo morte".

Presente anche il riferimento alle prossime elezioni comunali: "Bisogna fare delle valutazioni concrete e ognuno - ha detto - deve prendere le proprie decisioni senza far perdere mai la speranza. Alla città voglio augurare - ha quindi concluso - un'apertura fiduciosa al futuro".