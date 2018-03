Il Siracusa lotta come un leone e blocca la capolista Lecce

Malgrado le vicissitudini societarie, il Siracusa lotta e ottiene un ottimo punto contro la capolista Lecce. 1-1 al Via del Mare. Succede tutto nel primo quarto d'ora di gara: vantaggio al 4' dei pugliesi con Marino, pareggio al 12' di De Silvestro (con deviazione decisiva di un difensore avversario). Poi è assalto del Lecce, ma il fortino del Siracusa resiste. Un punto per consolidare il posto nella zona play-off (sesto posto con 44 punti) e per far tornare un po' di serenità all'ambiente scosso dalle vicende extra-calcistiche (penalità di 4 punti e nuovo deferimento per irregolarità amministrative).