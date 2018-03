Visita lampo a Noto l’assessore regionale Sandro Pappalardo

"Ho trovato una città piena di energia e di turisti, così come una mostra egregiamente allestita in un contesto come quello di Noto, luogo che tutto il Mondo ci invidia. Faccio i miei complimenti a chi ha organizzato questa mostra dedicata a Pablo Picasso e presto incontrerò gli assessori comunali di Noto per una riunione operativa a Palermo da cui far nascere una sinergia con la Regione Siciliana". Sono parole dell’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Sandro Pappalardo, ricevuto stamattina dal sindaco Corrado Bonfanti e dalla giunta comunale al completo. Prima tappa la mostra “Picasso è Noto”, poi Palazzo Ducezio, dove il primo cittadino ha consegnato all’esponente della giunta regionale una copia del libro di Paul Hofer su Noto

"Siamo molto contenti che l’assessore regionale al Turismo – ha detto il sindaco Corrado Bonfanti – sia venuto a trovarci per constatare il lavoro della nostra amministrazione comunale. Ci troviamo in sintonia su molte cose e condividiamo anche una visione unica su come debbano essere improntate le strategie turistiche per il bene della Sicilia".