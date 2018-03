Lentini, furto aggravato all’interno dell'ex Ospedale: arrestato 41enne

E' stato arrestato dai Carabinieri di Carlentini, in flagranza di reato, il pregiudicato Marco Salvatore Castiglia, 41 anni, perchè presunto responsabile di un furto all'interno della struttura dell'ex Ospedale di Lentini, ormai in disuso.

L'uomo stava per asportare lamiere zincate ed arredamenti. Arrestato, è stato condotto al Cavadonna.