Siracusa, spacciava cocaina vicino la Chiesa di San Metodio: ai domiciliari

Ha tentato di gettare tra le sterpaglie la droga di cui era in possesso alla vista dei Carabinieri, ma è stato fermato. E' successo ieri a Siracusa, vicino la Chiesa San Metodio, dove è stato sorpreso Rosario Roberto Lentini, 32 anni, disoccupato siracusano e pregiudicato, cedere dosi di stupefacente ad assuntori locali.

L'involucro gettato tra le sterpaglie è stato recuperato: conteneva 4.8 grammi di cocaina, suddiviso in 24 dosi. Lentini è stato anche trovato in possesso di 25 euro, somma verosimilmente frutto dell'attività di spaccio.

L'uomo è stato arrestato e ristretto ai domiciliari.