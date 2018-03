Noto, stavano per rubare 200 chili di limoni: fermati dai Carabinieri

Sono stati colti nella flagranza del reato di furto aggravato Simone Manenti, 37 anni, e Giuseppe Giuca, 36 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine per i loro precedenti di polizia.

I due, ieri nel primo pomeriggio, si sono introdotti all’interno di un terreno, in Contrada Saccollino a Noto, per raccogliere limoni. Ma il proprietario li ha visti e ha chiamato i Carabinieri, i quali sono arrivati sul posto immediatamente.

I due sono stati fermati all'uscita del fondo con 5 sacchi pieni di limoni, per un peso totale di 200 chilogrammi. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. I due sono stati arrestati e condotti agli arresti domiciliari.