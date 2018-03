Siracusa, inaugurata altalena per bimbi disabili

Il gioco è una parte fondamentale per l'infanzia e tutti ne devono usufruire allo stesso modo, anche coloro che hanno problemi di mobilità.

In quest'ottica è stata donata dall'associazione benefica “Cuore di Antonio Di Marco” al Comune di Siracusa un'altalena per i bambini disabili, che da questa mattina potranno recarsi al Parco di Piazza Adda per giocare e socializzare. A tagliare il nastro il sindaco Giancarlo Garozzo insieme alla presidente dell'associazione Santina Di Marco.

"Un atto di generosità – ha detto il sindaco Garozzo – che abbiamo molto apprezzato e che ci aiuta a migliorare la qualità dei servizi per i bambini in difficoltà. Quando ci siamo insediati non c'erano giochi per piccoli con disabilità, poi abbiamo installato altalene simili a questa a nel parco di San Giovanni e a Belvedere. Ringrazio l'associazione “Cuore di Antonio Di Marco”, con la quale ci saranno altre occasioni per collaborare. Invito tutti i fruitori dei parchi ad avere un occhio di riguardo per queste attrezzature, proprio perché dedicate a bambini speciali, che hanno bisogno di divertirsi per stare meglio fisicamente e per sentirsi come tutti gli altri".

Soddisfazione anche da parte della presidente Di Marco.