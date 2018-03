Feste Pasquali, record di turisti a Siracusa

Conferma il trend in rialzo Siracusa in fatto di turismo in vista delle feste Pasquali. L'associazione Noi Albergatori spiega che è già cresciuta la domanda turistica registrata nel primo trimestre di quest’anno rispetto all’anno precedente.

"Nonostante la Pasqua sia arrivata quest’anno un po’ in anticipo sul calendario – dichiara il Presidente dell’associazione Giuseppe Rosano - le richieste di prenotazione pervenute alle strutture ricettive siracusane ci fanno ben sperare. Tra gli ospiti in soggiorno in questi giorni siamo molto lieti di annoverare anche Paolo Gentiloni, l’attuale Presidente del Consiglio. Il fatto che il nostro Premier ci onori della sua presenza lo consideriamo anche un indice del fatto che Siracusa rappresenta una realtà sempre più emergente nel panorama turistico siciliano e non solo. Maggiori flussi di presenze turistiche con il crescente tasso di occupazione, soprattutto giovanile, rappresentano benessere per tutta la collettività siracusana".

"La città di Siracusa - conclude Rosano - ha scelto di dedicare l’anno 2018 al nostro insigne concittadino Archimede e per tutto il comparto turistico questa rappresenta un’occasione in più per legare il nome della nostra città alla cultura, alla scienza e dare vita a iniziative ed eventi che possano attrarre l’attenzione di coloro che hanno scelto di soggiornare in Sicilia e in particolare nella nostra città".