Pachino, marcia per la legalità e Consiglio Comunale aperto

"Pachino è una città sana e, tutta assieme, dirà “no” alla criminalità". In quest'ottica è stata organizzata una giornata all'insegna della legalità a Pachino, giovedì 12 aprile 2018, in cui la città farà sentire la propria voce contro gli atti criminali e vandalici subiti nelle ultime settimane dagli imprenditori agricoli. Martedì 3 aprile è previsto un incontro organizzativo, a cui ne seguiranno altri, in vista del 12, giorno in cui oltre ad una marcia pacifica si svolgerà un consiglio comunale aperto all’ex cinema Diana.

L’amministrazione comunale e il consorzio di tutela “Igp Pomodoro di Pachino” hanno avviato un tavolo di confronto a cui hanno subito aderito i rappresentanti del volontariato, imprenditori e commercianti, scuole, parrocchie e sindacati. All’appello sino ad ora hanno già risposto Apac, Associazione Commercianti, Anopas, Rotary, Cgil, Cia, Confagricoltura, Istituto Bartolo, Istituto Pellico, Libera, Misericordia e Cna e nel giro dei prossimi giorni si attendono tante altre adesioni.

"Sentiamo il bisogno – ha dichiarato il sindaco, Roberto Bruno – di mettere insieme la nostra comunità per far fronte comune contro questi vili atti intimidatori che non solo rappresentano una minaccia per gli imprenditori colpiti direttamente ma mettono sotto scacco tutto il comparto agricolo e la nostra laboriosa e onesta comunità. Non consentiremo a nessuno di destabilizzare il quieto vivere civile della nostra città. Per questo faremo fronte comune, dicendo “no” e riponendo tutta la nostra fiducia nell’operato delle forze dell’ordine e della magistratura".

"Come Consorzio abbiamo ritenuto doveroso promuovere questa iniziativa che mira a coinvolgere l'intera cittadinanza - ha dichiarato il presidente del consorzio Salvatore Lentinello - Bisogna dare atto al Sindaco di aver risposto immediatamente al nostro appello, dimostrando sensibilità verso la problematica che abbiamo sollevato".