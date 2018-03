Avola, dj set senza autorizzazione e lavoro nero: denunciato titolare e multa

Balli, karaoke, dj set e altro ancora, tutto senza le autorizzazioni necessarie. A finire nel mirino di Polizia di stato e Arpa, un esercizio commerciale, ristorante-pizzeria, di Avola.

I controlli hanno anche evidenziato rumori ambientali al di sopra del limite consentito. Inoltre, nel locale in 4 lavoravano in nero.

Il titolare è stato denunciato e sanzionato per 9mila euro.