Lentini, pretendeva auto o soldi da ditta di revisione di automezzi: arrestato

Pretendeva un'autovettura o del denaro da una ditta che si occupa di revisione di automezzi, anche mettendo in atto danneggiamenti e incendi a fini estorsivi.

Per questo Alfio Calabrò, 26 anni di Lentini, era già destinatario di un provvedimento di fermo emesso dalla Procura Catania. Ieri, però, la Polizia di Stato di Lentini ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari nei suoi confronti.