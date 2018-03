Comunità alloggio, l'ass Ippolito: "Affrontare in termini strategici l'accoglienza in Sicilia"

Sull'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in Sicilia persistono rilevanti problematiche. Per il superamento delle criticità, il dirigente generale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali ha chiesto una proroga, il tempo necessario all'emanazione di un decreto presidenziale che affronti in termini strategici sia l'eventuale modifica degli standard per la tipologia di “struttura di accoglienza di secondo livello”, e sia, in termini generali, il tema dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha concesso una proroga di sei mesi.

“Intanto – ha annunciato l'assessore regionale Mariella Ippolito – costituiremo un tavolo tecnico con tutte le parti coinvolte per l'eventuale rimodulazione degli standard che in atto così strutturati non consentirebbero alle comunità alloggio interessate la necessaria richiesta di iscrizione all'albo regionale. Va altresì evitato l'impatto economico/giudiziario che ulteriori lungaggini potrebbero avere sui Comuni siciliani”.