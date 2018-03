Palazzolo Acreide, spaccio marijuana: 2 arresti

Sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza, e condotti agli arresti domiciliari, M.N. 18enne e C.L. 20enne , entrambi residenti a Palazzolo Acreide.

Le fiamme gialle, insospettiti da un atteggiamento particolarmente nervoso dei due, li hanno perquisiti e ispezionato l'automobile di uno dei due.

I ragazzi sono stati trovati in possesso di una busta contenente 32 dosi di marijuana già confezionata e pronta per lo spaccio per un peso complessivo

di 50 grammi.