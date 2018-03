Siracusa, da "CE" a "China Export": sequestrati 1.145.920 articoli

Dai casalinghi, ai cosmetici, passando per giocattoli, prodotti informatici ed accessori, ferramenta ed utensileria varia e bigiotteria. Sono in tutto 1.145.920 gli articoli potenzialmente pericolosi sequestrati a Siracusa dalla Guardia di Finanza. E' stata una mega operazione, quella delle fiamme gialle, che i è estesa anche in provincia, in particolare ad Augusta, Francofonte, Pachino, Palazzolo Acreide e Rosolini.

I prodotti tolti dal commercio erano tutti privi del marchio di garanzia "CE", che in molti casi era stato anche dissimulato dal logo "China Export".

A Francofonte i sequestri più consistenti; a Rosolini prevale la vendita di prodotti non sicuri per l’igiene e la cura della persona.

All'interno dei negozi, sono stati anche individuati 3 lavoratori in nero. Le indagini sono ancora in corso per l'individuazione dei canali di approvvigionamento. Previste multe fino a 25.00 euro.