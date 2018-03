Siracusa, Politiche sportive: M5s "Gestione scadente ultimo quinquennio"

Si concentrano sullo "sport" i classici incontri che il Movimento 5 stelle organizza, con cadenza settimanale nella sede di via Malta. Punta il dito contro il sindaco Garozzo per non aver mantenuto le promesse nella vecchia campagna elettorale di cinque anni fa, in termini di cura degli impianti sportivi e fasce deboli che praticano sport.

"Ad eccezione del finanziamento a fondo perduto per la ristrutturazione del CampoScuola, - si legge in una nota di M5s - per tutti gli altri impianti sportivi sono stati accesi svariati mutui, e tutti i mutui hanno un piccolo difetto: vanno restituiti. A peggiorare la situazione vi è pure un assessorato lontano dalle realtà associative siracusane; senza sottacere neppure lo scarso lavoro del Consiglio comunale, attraverso la IV Commissione con le sue sterili sedute: prova ne siano i relativi verbali. Si ricorda che, in quanto pubblica amministrazione, esiste l’obbligo di assicurare una gestione economica dei beni pubblici secondo il principio costituzionale di buon andamento, di cui l’economicità della gestione amministrativa costituisce aspetto fondamentale. Un management di un impianto sportivo attento ed oculato può essere produttivo, in termini di entrate, per un Ente pubblico".

"Pertanto, - conclude M5s - risulta evidente che se un mutuo si fosse dovuto accendere, lo si poteva e doveva richiedere per la Cittadella dello Sport, e quello poteva essere considerato un investimento vantaggioso ma, questa amministrazione, dopo aver contribuito al degrado degli impianti, ha scelto di cedere l’intera gestione ai privati per 15 anni".