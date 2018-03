Donna Siracusana truffa anziano facendogli credere di essere innamorata di lui: arrestata in provincia di Oristano

Ha fatto credere a un uomo di oltre 80 anni di essere innamorata di lui, per mettere in atto una truffa. E' una donna Siracusana l'artefice del reato che è stato commesso in provincia di Oristano, ad Assolo per la precisione. Si tratta di Enza Franco, 67 anni, pluripregiudicata, arrestata in flagranza dai carabinieri della Compagnia di Mogoro e della stazione di Senis con l'accusa di truffa continuata e aggravata, furto e estorsione.

La donna si è impossessata di alcuni gioielli appartenenti alla moglie dell'uomo deceduta due anni prima, per un valore di circa 2mila euro, e ha chiesto il pagamento di una somma per restituirli di circa mille euro. Al momento dell'incasso, però, ha trovato i carabinieri che l'hanno arrestata. La vicenda ha avuto inizio a fine gennaio e si è svolta tutta nell'arco di due mesi.

I carabinieri hanno denominato l'operazione "Tata". Le indagini sono ancora in corso.