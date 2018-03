Siracusa, minori stranieri non accompagnati: sì a corsi per operatori

Partiranno martedì prossimo, 3 aprile, nel salone Cisl di via Arsenale 22, dopo i saluti del vice Prefetto, Filippo Romano, del segretario generale della UST Ragusa Siracusa, Paolo Sanzaro, e del Commissario dell’ASP Siracusa, Salvatore Brugaletta, i corsi di formazione destinati agli operatori dei Centri di 1ª accoglienza per minori stranieri non accompagnati e per quelli della Prefettura. Mercoledì 4 aprile, invece, toccherà al personale infermieristico e di ostetricia delle Aziende sanitarie e ospedaliere e delle strutture residenziali dei dipartimenti di salute mentale.

I corsi, parte integrante del progetto Silver (Soluzioni Innovative per La Vulnerabilità E il Reinserimento sociale dei migranti), sono organizzati dall’ANOLF, l’Associazione Nazionale Oltre le Frontiere, e dal Centro Studi e Ricerche Siapa in collaborazione con ASP Siracusa.

"L’obiettivo – sottolinea Grazia Girmena, presidente dell’ANOLF territoriale – è quello di fornire un’adeguata conoscenza del modello etnoantropologico e di alcuni strumenti che vengono utilizzati per il trattamento psicoterapeutico dei soggetti migranti. Tutti i professionisti coinvolti lavoreranno su una stessa metodologia di intervento in modo tale da condividere l’orientamento di intervento delle equipe multidisciplinari del Progetto Silver".

I corsi, distribuiti su più moduli, inizieranno il 3 aprile e si concluderanno il 16 aprile prossimo. Quattro le aree tematiche individuate: quella clinica, quella relazionale, quella antropologica e, l’ultima, quella normativa.

"Durante le ore di studio – aggiunge la Girmena – verranno approfondite una serie di tematiche che offriranno chiavi di lettura tecnica sulla provenienza dei singoli migranti e sull’orientamento da dare alla presa in carico da parte dei professionisti".

"Si tratta di un corso di alta formazione – commenta Paolo Sanzaro – Ancora una volta l’Anolf è riuscita ad offrire un’occasione di grande approfondimento su temi attualissimi. Sono mezzi di studio per trattare il tema migrazione nel pieno senso dell’integrazione. Comprendere flussi, culture, esigenze, e da tutto ciò alimentare un’azione di sostegno a queste persone che arrivano sulle nostre coste. Formare gli operatori è necessario per dare assistenza, farlo nel miglior modo possibile e avviare così, attraverso di loro, un reale percorso di integrazione tra diritti e doveri".