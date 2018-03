Noto, “Nei Luoghi della Bellezza”: in anteprima workshop e progetto fotografico

Un progetto fotografico dedicato a Noto e ai suoi cittadini anticipa l’8^ edizione di “Nei Luoghi della Bellezza”, appuntamento culturale organizzato dal Comune di Noto in collaborazione con l’associazione Ri-Flexus e col patrocinio dell’Unicef. Protagonisti saranno i cittadini netini: coi loro volti, immortalati dal fotografo romano Dino Ignani, sarà ripercorsa “artisticamente” la mappa della città e del territorio. Catturando l’espressione dei loro sguardi saranno raccontati i luoghi artistici più importanti e suggestivi della capitale del Barocco europeo. Il progetto si intitola “Viva quella terra popolata e colta, vivano anche in lei le tracce e le rovine!” ed è ispirato ad un verso del poeta arabo Ibn Hamdis.

Gli scatti saranno realizzati tra l’11 e il 18 aprile in quei luoghi simbolo della città, scelti secondo un attento criterio artistico in centro, in periferia e anche nelle zone circostanti. Le foto ritratto saranno poi proiettate su un grande schermo il 20 aprile, durante l’8^ edizione di “Nei Luoghi della Bellezza”, rassegna che anche quest’anno sarà dedicata alle scuole della città e alle passioni delle diverse fasce di età di un pubblico eterogeneo. Accanto al progetto è previsto anche un workshop dedicato ai fotografi, i quali ne potranno seguire l’intero svolgimento contribuendo, inoltre, a documentare i vari set fotografici. Sul sito del Comune di Noto è già possibile scaricare i moduli per partecipare sia al workshop dedicato ai fotografi sia al progetto fotografico ideato da Luisa Mazza insieme con il fotografo Dino Ignani e scoprirne, così, tutti i dettagli.