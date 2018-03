Siracusa-Gela, fondi a rischio: Ugl chiede chiarimenti, Vinciullo rassicura

Chiede chiarimenti l'Ugl sui fondi a rischio per la Siracusa-Gela che andrebbero a compromettere la fine dei lavori. "Crediamo che sia utile un intervento politico di tutti, occorre trovare una soluzione da consentire che non possono essere fatti due pesi e due misure, soprattutto dei nostri politici europei, in primis l’On. Giovanni La Via" - si legge in una nota di Ugl.

A sbollentare gli animi è l'ex deputato regionale Vincenzo Vinciullo che chiarisce: "La conclusione dei lavori della Siracusa-Gela non è a rischio, semmai il rischio è rappresentato dalla possibilità, ancora solo paventata, di perdere un finanziamento europeo di 48,5 milioni di euro su cui, sia chiaro per tutti, interverrà la Corte dei Conti regionale chiedendo spiegazioni e, nel caso, procedendo contro coloro i quali hanno fatto perdere il finanziamento" - spiega Vincenzo Vinciullo.