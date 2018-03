Augusta, due scippi a distanza di pochi minuti: vittime due donne

Due scippi, a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro si sono consumati, ieri ad Augusta in via XXV Aprile di Augusta.

In entrambi i casi l'autore sarebbe un uomo vestito con abiti scuri che, individuate le vittime in due signore, ha sottratto ad entrambe la borsa per poi spaccare a piedi.

In uno dei due casi la donna è caduta procurandosi un trauma contusivo al ginocchio. Trasportata all'Ospedale Muscatello, i medici l'hanno dichiarata guaribile in 5 giorni.

Non si conosce ancora l'identità dell'uomo. Indagano i Carabinieri.