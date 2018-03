Floridia, arrestato 37enne per spaccio di droga

E' stato colto in flagranza di reato Francesco Irlandesi, 37 anni, disoccupato, siracusano, incensurato, arrestato dai Carabinieri di Floridia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

A seguito de perquisizione domiciliare a casa dell'uomo, sono stati trovati in camera da letto 62 grammi di marijuana e 56 grammi di hashish, più un bilancino di precisione, un coltello e un rotolo di carta stagnola utilizzati per il confezionamento dello stupefacente.

L’uomo è stato quindi dichiarato in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari.