Palermo, ricostituzione Cda Ersu: approvata risoluzione Sammartino, Cafeo e Catanzaro

“In data 27 marzo è stata approvata dalla V Commissione ARS Cultura, Formazione e Lavoro la risoluzione n. 3 avente per oggetto “Iniziative urgenti finalizzate alla ricostituzione dei Consigli di amministrazione degli EE.RR.SS.UU.”.

Ne dà notizia l’On. Giovanni Cafeo, segretario della III Commisisone ARS Attività Produttive, cofirmatario della risoluzione insieme all’On. Luca Sammartino, presidente delle V Commissione ARS Cultura, Formazione e Lavoro e l’On. Michele Catanzaro, vicepresidente della III Commissione ARS Attività Produttive.

“In considerazione del fatto che i commissari e i presidenti E.R.S.U. dei principali poli universitari siciliani, quelli cioè di Enna, Catania, Palermo e Messina sono in scadenza e che la gestione dell’importante Ente per il diritto allo Studio ha dimostrato nel recente passato evidenti lacune funzionali e di rappresentanza, con l’assenza ad esempio in molti casi della componente studentesca – spiega l’On. Cafeo – abbiamo presentato una risoluzione urgente affinché vengano ricostituiti i Consigli di Amministrazione E.R.S.U. in tutte le università siciliane”.

“Auspichiamo che l’assessore per l'Istruzione e la Formazione professionale, il prof. Lagalla – conclude Cafeo – adotti al più presto tutti i provvedimenti necessari affinché sia dato seguito al contenuto della risoluzione approvata in commissione”.