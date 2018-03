Siracusa, festività: in sciopero i dipendenti della grande distribuzione

In sciopero i dipendenti della grande distribuzione di tutta la Sicilia nei giorni festivi: 2 aprile, 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil da anni, infatti, chiedono una regolamentazione delle aperture domenicali e festive. Lo sciopero regionale unitario è stato proclamato in tutte le aziende aderenti a Confcommercio, Federdistribuzione, Confesercenti e Distribuzione Cooperativa, per garantire a tutti i lavoratori del settore, in maggioranza donne, di poter godere del diritto al riposo festivo.

“Se è possibile regolamentare le aperture domenicali, - dichiara Salvo Leonardi, segretario generale FilcamsCgil Sicilia – in nessun modo condividiamo le aperture nei giorni festivi come Pasquetta, piuttosto che il 1 maggio. La festa è festa per tutti, compresi i lavoratori e le lavoratrici delle catene della grande distribuzione e della distribuzione cooperativa, che, di certo, non erogano servizi essenziali.”

“E’ assurdo che aziende come Auchan, Zara, Rinascente e Coop, per fare solo alcuni esempi, - prosegue Leonardi – che da 4 anni non rinnovano il contratto nazionale di lavoro, dettino legge per quelle che possiamo definire aperture selvagge.”