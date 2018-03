Pachino, consorzio Granelli: la documentazione è arrivata

Ricevuta ieri sera dal Suap la documentazione del consorzio per l’erogazione del servizio idrico in contrada Granelli.

"Una ulteriore verifica del responsabile del settore ha constatato il ricevimento dell’istanza in formato digitale, accertando un errore di controllo da parte degli uffici comunali". A dichiararlo sono stati il sindaco, Roberto Bruno e il vicesindaco, Andrea Nicastro, assessore al Territorio ed Ambiente,

"Rimane invariata – ha dichiarato il sindaco Bruno – l’intenzione di affrontare e risolvere le questioni tecniche e giuridiche affinché il consorzio possa tornare a garantire il servizio. Ricevuta l’istanza - conclude - ho sollecitato l’ufficio Suap a convocare la conferenza dei servizi e avviare nel più breve tempo possibile l’iter, nel rispetto della legge e con la massima attenzione per la salute dei cittadini".