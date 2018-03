Siracusa, la Guardia Costiera sequestra 113 kg di prodotto ittico: multe per 15mila euro

E' stata denominata "One hundred" l'operazione della Guardia Costiera sul controllo della pesca e commercializzazione del prodotto ittico, con particolare attenzione al “Pesce Spada” proveniente dal Mar Mediterraneo e al novellame di Sardina.

L’Operazione ha visto impiegati 15 uomini e 4 radiomobili. Sono stati effettuati 35 controlli e sono state disposti 7 verbali di accertamento e contestazione di Illeciti amministrativi, di cui: 1 per pesca subacquea in orario notturno, 1 per pesca subacquea con ausilio di autorespiratore, 5 per mancanza di tracciabilità di prodotto ittico trovato all’interno di attività commerciali. Sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 15.500 euro e sono stati sequestrati circa 113,55 chili di prodotto ittico per mancanza di tracciabilità e 1 attrezzatura da sub (bombola, erogatore e fucile).