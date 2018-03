Pachino, Comune: "Per l'acqua a Granelli nessuna pratica dal Consorzio"

Nessuna pratica del Consorzio Granelli per l'erogazione dell'acqua è pervenuta fino a questo momento al Comune di Pachino.

"Abbiamo incontrato in diverse occasioni i nuovi vertici del “Consorzio Granelli” e il loro tecnici – hanno dichiarato il sindaco, Roberto Bruno e il vicesindaco, Andrea Nicastro, assessore al Territorio ed Ambiente - l’ultima proprio ieri, per affrontare e risolvere le questioni tecniche e giuridiche, a dimostrazione della massima volontà dell’amministrazione di garantire un servizio per i cittadini della contrada, ma fino ad oggi non è stata presentata alcuna pratica digitale allo Sportello Unico delle Attività Produttive, necessaria per l’avvio della procedura, nel rispetto delle normative. L’ufficio S.U.A.P. non appena riceverà l’istanza, la espleterà nel rigoroso rispetto della legge, e con ogni possibile urgenza".