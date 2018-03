Siracusa, piano Cas: cantieri chiusi in autostrada

Anche quest’anno, per il periodo pasquale, il Cas ha predisposto il il consueto piano di assistenza al traffico.

Sono stati sospesi o provvisoriamente rimossi i cantieri per rendere più scorrevole la circolazione e, dove si è potuto, sono stati spostati sia i restringimenti e le deviazioni necessari per alcune tipologie di interventi in corso d’opera.

"Quest’anno – ha affermato il Direttore Generale del Consorzio Autostrade siciliane ing. Leonardo Santoro – d’accordo con gli Uffici Tecnici e la Polstrada ho ritenuto di proporre anche la realizzazione di 6 postazioni mobili per la distribuzione di acqua e quant’altro ritenuto utile agli utenti, in collaborazione con il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, ed in tal senso ho avviato la richiesta al Dirigente Generale".

In provincia di Siracusa la postazione proposta, dovrebbe essere istituita allo Svincolo di Noto per i 45 km da Cassibile a Rosolini della Siracusa-Gela.