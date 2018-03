Siracusa-Gela, M5S: "Ue dice no con fondi PO Fers"

“La Siracusa-Gela? Non si farà mai, almeno non con i fondi europei". Lo hanno reso noto i deputati regionali M5S Luigi Sunseri e Govanni Di Caro ai quali così ha risposto la commissione europea.

“In soldoni – afferma Luigi Sunseri - ci è stato risposto che non c’è la benché minima possibilità di far rientrare il finanziamento dell’opera nel PO Fers 2014-20, come aveva proposto la Regione (seppur subordinandolo ad un approfondimento esplorativo del dipartimento infrastrutture), visto che le somme del precedente piano rischiano molto concretamente di andare perdute, se l’opera non sarà terminata entro il termine massimo del 31 marzo 2019. Il Cas stesso, relazionando sull’opera, ha messo in evidenza le enormi difficoltà nel portare avanti i lavori, sostenendo che il completamento del tratto Ispica-Modica è previsto per gennaio-febbraio 2020”.