Cassibile, furto di energia elettrica: due arresti

Avevano allacciato gli impianti elettrici delle loro abitazioni direttamente alla rete pubblica. In due, residenti a Cassibile, di 58 e 56 anni, sono stati scoperti e arrestati dai Carabinieri. L'accusa per loro è di furto di energia elettrica.

Non ricorrendo la necessità di misure cautelari nei loro confronti, i due uomini sono stati rimessi in libertà.