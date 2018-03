Siracusa, furti agrumi: 4 arresti, recuperata refurtiva

Dovranno rispondere di furto aggravato di prodotti agricoli: si tratta di Roberto Di Mari, 59 anni, Dario e Carmelo Bennici, rispettivamente di 38 e 41 anni, e Ernando Di Paolo, 43 anni,tutti siracusani, disoccupati e con precedenti alcuni dei quali anche specifici.

I quattro sono stati bloccati dai Carabinieri, mentre si introducevano all’interno di una azienda agricola ubicata in contrada “Cretazzo/Damma” per asportare limoni per un peso complessivo di 200 chili. L’intera refurtiva è stata riconsegnata al proprietario dell’azienda, mentre i 4, dopo l'arresto, sono stati rimessi in libertà.

Nel corso della nottata, inoltre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Siracusa, allertati da personale della sorveglianza privata di una ditta ortofrutticola, hanno rinvenuto, all’altezza dell’ uscita autostradale per Canicattini Bagni, 2 auto con il bagagliaio pieno di limoni rubati da un fondo agricolo. Ogni auto era carica di circa 800 kg di agrumi. Dai primi accertamenti, è emerso che la guardia giurata, avendo notato due auto sospette allontanarsi da quella zona, aveva deciso di allertare immediatamente i Carabinieri. I malviventi, probabilmente accortisi di essere seguiti, hanno immediatamente abbandonato i veicoli e si sono dati alla fuga per le campagne circostanti. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.