Siracusa, tentata rapina con colpi d'arma da fuoco

Tentata rapina in un minimarket con esplosione di colpi d'arma da fuoco ieri sera in via Isonzo, a Siracusa.

In azione un malvivente con il volto travisato e armato di pistola: che intorno alle 21 ha fatto irruzione nell'esercizio commerciale e ha esploso alcuni colpi, prima di essere messo in fuga da uno dei proprietari. Sul posto la Polizia Scientifica e la Squadra Mobile per le indagini del caso.