Il Comune di Avola selezionato per il progetto Riformattiva

Il Comune di Avola selezionato nell'ambito del progetto del dipartimento della funzione pubblica Riformattiva sul tema "semplificazione", procedure di autorizzazione per cittadini e imprese, tempi di rilascio, conferenza dei servizi e modulistica unica. L'amministrazione comunale di Avola aveva presentato la propria candidatura sull'attività svolta in tema di procedimenti volti alla semplificazione attraverso lo Sportello unico per le attività produttive e la dematerializzazione. Le 60 amministrazioni scelte realizzeranno un intervento organizzativo, della durata di 9 mesi, volto all’implementazione della riforma nell’ambito dei temi della semplificazione, accesso civico e gestione delle risorse umane. L'amministrazione comunale selezionata avrà l’opportunità di usufruire gratuitamente del supporto di società e centri di consulenza.