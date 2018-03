Marina di Priolo, va a fuoco Lido B64: struttura ridotta in cenere

Non rimane praticamente più nulla del Lido B64, a Marina di Priolo. Un incendio questa notte ha ridotto in cenere l'intera struttura di proprietà di un giovane priolese, Luca Tricomi, che proprio per l'imminente Pasquetta aveva organizzato un evento, che, pare, avesse già raccolto molte adesioni. La notizia si è sparsa nella cittadina suscitando dispiacere ed incredulità.

Solidarietà viene espressa dall'ex consigliere comunale e candidato a sindaco Alessandro Biamente: "Piena vicinanza all'amico Luca Tricomi .Conosco Luca, conosco i sacrifici che ha fatto per realizzare tutto questo. Se dovesse essere di natura dolosa, sarebbe un grave e vile atto che colpisce i cuori di tutti noi priolesi. Nessuno può permettersi di distruggere i sacrifici i sogni e le speranze di un giovane! L'entusiasmo e la grande professionalità che ti contraddistingue, deve continuare a vivere. Non lasciamolo solo!"