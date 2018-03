Calcio in lutto, morto l'allenatore Emiliano Mondonico

Lutto nel mondo del calcio. E' morto a 71 anni Emiliano Mondonico, storico allenatore del Torino e dell'Atalanta. Era malato da 7 anni. Mai banale, era un'icona del calcio nazional-popolare. Dopo quattro delicatissimi interventi, aspettava quella che chiamava la 'Bestia' con il solito coraggio. In un'intervista al Corriere dello Sport aveva detto: "Ogni giorno di più apprezzi il tempo che ti è dato. Il cancro non è invincibile, il calcio mi dà la forza per continuare a sfidarlo".