Augusta, sotto sequestro 67.700 libri scolastici "copie omaggio" pronti ad essere immessi sul mercato

Oltre 67.700 libri, privi del talloncino di garanzia e quindi "copie omaggio, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in una libreria di Augusta. I testi scolastici, secondo quanto riferito dagli investigatori, erano pronti per essere immessi illecitamente nel mercato.

Le Fiamme Gialle della Compagnia di Augusta, che avevano già effettuato un primo sequestro di 34.839 libri di testo, hanno dato esecuzione, con il coordinamento del Procuratore Capo, Francesco Paolo Giordano e la direzione del Sostituto Procuratore, Davide Lucignani, ad un ulteriore provvedimento di perquisizione che ha consentito il ritrovamento e il sequestro di altri 32.882 libri/testi scolastici. La libreria, secondo gli investigatori, li deteneva illecitamente per poi rimetterli sul mercato, anche mediante piattaforme web, nonostante fossero privi del talloncino di garanzia e, quindi, sono da considerarsi “copie omaggio” non collocabili sul mercato.

Per tutto ciò il titolare dell’attività commerciale di Augusta è stato deferito all’Autorità Giudiziaria di Siracusa.