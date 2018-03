Comando Carabinieri di Augusta, arriva il Sottotenente Rosario Diamante

E' stato trasferito, al Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Augusta, il Sottotenente Rosario Diamante.

Una laurea in Scienze dell’Amministrazione nel 2008, insignito della Medaglia Mauriziana per 10 lustri di carriera militare nel 2010 da parte del Presidente della Repubblica oltre ad altre onorificenze ricevute.

Più volte encomiato dalla scala gerarchica per aver partecipato e concluso con successo lodevoli operazioni di servizio, disarticolando più sodalizi criminali calabresi e partecipando alla cattura di pericolosi latitanti.