Siracusa e provincia, altri 3 casi di violenza su donne nelle ultime 24 ore

Continuano i maltrattamenti in famiglia anche nella provincia di Siracusa, dove i Carabinieri hanno tratto in arresto tre uomini.

A Floridia D.B.S., 23 anni, disoccupato e incensurato, costringeva la mamma con violenze fisiche e minacce a cedergli l'auto di famiglia, arrivando anche colpire a pugni anche la sorella. Il ragazzo è stato ristretto ai domiciliari.

Sempre a Floridia i carabinieri hanno arrestato S.C., 27 anni, disoccupato pregiudicato e con precedenti di polizia specifici.

Il 27enne ha avuto comportamenti violenti fisici e non solo contro la mamma al fine di ottenere denaro. Il ragazzo è stato condotto al Cavadonna.

E infine a Carlentini è stato arrestato e chiuso al Cavadonna M.D., 44 anni, il quale aveva picchiato la moglie sotto l'effetto di alcolici.