Noto, furto aggravato e reati contro il patrimonio: due arresti

I Carabinieri della stazione di Pachino hanno arrestato, in ottemperanza ad un ordinanza emessa dal tribunale di Siracusa, Luigi Alescio, 43 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia. L’uomo deve espiare la pena di 2 anni ed 8 mesi di detenzione domiciliare per i reati di furto aggravato e ricettazione.

Arrestato anche Rosario Spicuzza, 33 anni, anche lui già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia, il quale dovrà espiare 2 anni e 2 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio.

I due sono stati condotti al Cavadonna.