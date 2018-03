L'ex deputato Vinciullo: "Siracusa mortificata dalla finanziaria"

Una provincia, quella di Siracusa, mortificata dalla finanziaria (non ancora approvata).

A usare toni pesanti è l'ex presidente della commissione Bilancio, Vincenzo Vinciullo: "Ai Ciapi di Priolo vengono assegnati quasi 500.000 euro in meno rispetto l’anno scorso, all’Inda oltre 130.000 euro in meno rispetto all’anno scorso. - spiega Vinciullo - Se il Governo non modificherà la proposta depositata in Commissione Bilancio, è chiaro che i lavoratori del Ciapi non potranno avere gli stipendi fino alla fine dell’anno, mentre il contributo annuo in favore dell’Inda scende in maniera vergognosa sotto la soglia di qualsiasi livello dignitoso solo se si confronta con il contributo che viene dato al teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania pari a 9.453.000 euro o quello che viene dato al teatro Massimo di Palermo 5.000.000 euro".