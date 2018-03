Siracusa, rinnovo esenzione ticket sanitario anche al Parco Commerciale Belvedere

Coloro che hanno diritto all'esenzione del ticket sanitario potranno rinnovarlo, dal 3 aprile al 16 maggio, anche al Parco Commerciale Belvedere di Siracusa dove sono state allestite tre postazioni, senza alcun costo aggiuntivo per l’Azienda.

Gli utenti E01 ultra 65 enni e bambini sino a 6 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151.98 euro, che sono già inclusi negli elenchi Sogei, non avranno bisogno di recarsi agli sportelli, in quanto il rinnovo sarà già visibile attraverso il sistema Sogei dai medici di famiglia e i tesserini di rinnovo saranno direttamente recapitati dal Distretto sanitario di Siracusa ai medici di famiglia e ai pediatri di libera scelta, nei cui ambulatori potranno essere ritirati. Coloro che invece non sono ancora presenti in elenco ma comunque sono in possesso dei requisiti necessari, potranno presentare l’autocertificazione allo sportello, muniti di documento d’identità o possono farlo anche dal proprio computer di casa, a condizione che abbiano abilitato la tessera sanitaria.

Le postazioni al Parco Commerciale Belvedere - che è raggiungibile anche con le linee urbane Ast numeri 25 e 26 - saranno dedicate alle pratiche per le fasce di esenzione E02 (ovvero disoccupati), E03 ed E04 e saranno aperte dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30 e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Al Parco Commerciale Belvedere, nella zona ristoro, è stata allestita una funzionale postazione con tre punti di accesso, dotata di operatori di sportello dell’Asp di Siracusa, distributori di numeri e display, cartelli informativi, collegamento alla rete informatica per l’espletamento delle pratiche e personale di vigilanza.

Il Piano straordinario ha previsto, altresì, l’incremento del personale e degli sportelli nel PTA di via Brenta, che saranno interamente dedicati all’esenzione ticket nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle ore 17,30 sia per il rilascio dell’esenzione E01 per chi ha appena compiuto 65 anni e per i nuovi nati che per le altre fasce E03 ed E04 (rispettivamente titolari di pensione sociale e familiari a carico e titolari di pensione al minimo superiori a 60 anni e familiari a carico con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro incrementato fino a 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico).

Gli sportelli di Cassibile (nella sede del Consiglio di Quartiere) e Belvedere (sede Guardia Medica), espleteranno il rilascio dell’esenzione per tutte le fasce e saranno aperti il lunedì ed il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.30.