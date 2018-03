Siracusa, servizio relamping scadente: insorge la Circoscrizione Ortigia

Un servizio relamping che lascia a desiderare. Due anni fa, grazie a finanziamenti europei, è stato possibile sostituire le lampadine normali dell'illuminazione pubblica con le luci a led.

Questo, secondo una denuncia dei consiglieri della circoscrizione Ortigia, Gibilisco Salvatore e Scarso Salvatore, non ha fatto altro che creare strade sempre più buie.

"Ci teniamo a sottolineare che non tutte le lanterne sono state sostituite, bensì hanno sostituito soltanto la lampada e non la lanterna. - dicono i due - Chiediamo agli Uffici competenti la risoluzione del problema, in quanto ciò è necessario per l’incolumità pubblica."