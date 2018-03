Canicattini Bagni, sospesa raccolta porta a porta lunedì di Pasqua

Sospeso per giorno 2 aprile, lunedì di pasquetta, il servizio di raccolta differenziata rifiuti porta a porta. La raccolta quindi dell'umido e dell'indifferenziata sarà spostata a giorno 3 aprile.

Martedì, pertanto, salta di una settimana la raccolta di carta e cartone nelle abitazioni, mentre è confermata per le attività commerciali.

Il servizio tornerà regolarmente come da calendario la settimana successiva alle festività di Pasqua.